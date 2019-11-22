РИАМО - 22 ноя. Специалисты закончили реставрацию памятника Юрию Долгорукому в столице, за полгода была проведена комбинированная, механическая и химическая расчистка объекта, также было восстановлено декоративно-защитное покрытие и очищена от поздних закрасок надпись, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения и считается одним из главных символов Москвы.

«Идея установить памятник основателю города князю Юрию Долгорукому появилась в 1946 году, за год до празднования 800-летия Москвы. 7 сентября 1947 года на Советской площади (сегодня — Тверская площадь - ред.) прошла торжественная церемония закладки памятника: временно здесь был установлен гранитный камень на постаменте», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он напомнил, что работа над созданием монумента скульптура С.М. Орлова и архитектора В.С. Андреева продолжалась почти восемь лет.

Специалисты в 1992 году проводили техосмотр памятника и выявили небольшие литейные дефекты и загрязнения.