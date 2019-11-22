РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. В отделении реанимации новорожденных городской клинической больницы Мытищ 5 декабря проведут занятия «Школы выхаживания новорожденных», сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«В перинатальном центре МГКБ продолжаются занятия «Школы выхаживания новорожденных». В первую очередь они проводятся для того, чтобы родители знали, как оказывать первую помощь, проводить реанимацию малышу в экстремальных ситуациях: при асфиксии, остановке дыхания, аспирации», – говорится в сообщении.

Случаи смерти детей на дому имеют место быть, особенно среди детей до года. Поэтому задача специалистов заключается в том, чтобы как можно больше и чаще доносить нужную информацию до родителей, а еще лучше показывать наглядно, на манекенах, как проводить реанимацию. Уже несколько лет такую школу проводит заведующая реанимационным отделением перинатального центра МГКБ Елена Парфирьевна Малик.

По словам врача, главное не растеряться и действовать без паники, быстро и правильно, еще до приезда бригады скорой помощи. На занятиях Малик рассказывает, в какой позе детям лучше спать, что в кроватке не должно быть ничего, кроме младенца. Даже носовой платочек, в который случайно уткнется носиком малыш во время ночного сна, может спровоцировать остановку дыхания. Каждому участнику практических лекций дается возможность попробовать оказать первую помощь на маленьком манекене, строение которого приближено к новорожденному.

На бесплатные занятия может попасть каждый желающий. В следующий раз «Школа выхаживания новорожденных» состоится 5 декабря в 14:00, в фойе отделения реанимации новорожденных Мытищинской ГКБ, по адресу: Коминтерна 24. Можно также позвонить по номеру телефона: 8(495)583-03-53.