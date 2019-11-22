РИАМО - 22 ноя. В ряде московских аптек появилась услуга pos-кредитования, клиентам предлагается до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма» в партнерстве с МТС-банком на фоне падения доходов населения и продаж лекарств. Срок кредитования – от трех месяцев до года.

«Пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках сети. Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота», – говорится в материале.

Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами – под ними в «Самсон-фарме» подразумевают лекарства по цене от 500 рублей.

По данным DSM Group, в 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 упали на 1,5%, до 3,8 миллиарда упаковок. Динамику связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией.

В «Самсон-фарме» ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году.