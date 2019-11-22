РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. Более 90 школьников из Королева получили именную стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Королев вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству школьников, награжденных именной стипендией губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В этом году (в 2019 году – ред.) стипендии за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта получил 91 королевский школьник. Это третье место по всей области», – написал Ходырев.

Стипендия присуждается за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.