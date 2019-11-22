РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 ноя. Школьникам городского округа Мытищи прочли лекцию о вреде курения в рамках акции «Здоровье – наше богатство», сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.

«В ходе проводимой министерством образования с участием министерства здравоохранения Московской области межведомственной профилактической акции «Здоровье – наше богатство» врач-терапевт Центра здоровья ГБУЗ МО «МГП №2» Сергей Лоиков прочитал увлекательные лекции о вреде курения учащимся 5–7-х классов МБОУ СОШ №9», – говорится в сообщении.

Встречи со школьниками прошли в читальном зале МАУК «БИЦ» библиотеки №3 города Мытищи. Ребята слушали рассказ доктора и потом смогли получить ответы на свои вопросы. Мероприятия акции «Здоровье – наше богатство» направлены на пропаганду здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к собственному здоровью.