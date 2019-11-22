РИАМО - 22 ноя. Подмосковные следователи задержали главу городского округа Чехов Марину Кононову, которой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.

«По данным следствия, в результате преступных действий главы городского округа Чехова из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 квадратных метров, кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей. В связи с этим администрации городского округа Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму», – говорится в сообщении.

Подозреваемая дала признательные показания, в пятницу ей изберут меру пресечения в ходе заседания суда.

СК проводит комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Обвиняемая будет проверяться на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

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