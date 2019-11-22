РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. В подмосковных Люберцах в ходе семинара представителей управляющих компаний и подрядных организаций обучили работать в приложении «Проверки Подмосковья», сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Накануне в городском округе прошел обучающий семинар по работе в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

«По инициативе министерства благоустройства Московской области и при поддержке вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова в Люберцах, как и во всей области, внедряется мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Поэтому в округе провели обучающий семинар для сотрудников управляющих компаний и подрядных организаций», – сказал Ружицкий.

По его словам, приложение позволяет в режиме реального времени наблюдать за работой дворников и коммунальных служб, а также отслеживать качество исполнения жалоб жителей.

"Уверен, внедрение подобного приложения существенно снизит количество жалоб на уборку территорий и позволит оперативно отслеживать качество работы коммунальных служб», – отметил Ружицкий.

Разработчики приложения подробно рассказали сотрудникам УК и подрядных организаций об особенностях работы в нем. Они заключаются в том, чтобы фиксировать каждую дворовую территорию утром, перед проведением работ, и после уборки.

Фиксации подлежат детские игровые и спортивные площадки, подходы к подъездам, контейнерным площадкам, парковочные места. Каждое утро в приложении появляется «задание на уборку». От дворника требуется сфотографировать территорию до и после, потом загрузить результат в систему. Мобильное приложение ставит геолокацию, поэтому выполнять работы можно только в нужном дворе.

Кроме того, приложение позволит проверять исполнение обращений жителей. «Проверки Подмосковья» функционируют на базе операционной системы Android.