РИАМО - 22 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил министру обороны РФ Сергею Шойгу подмосковный центр управления регионом (ЦУР) в ходе научно-практической конференции, посвященной системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны России, передает корреспондент РИАМО.

Конференция проходит в пятницу в Минобороны. В ходе выставки ряд регионов России, среди которых Московская область, Санкт-Петербург, Дагестан, Тульская область, представили свои центры управления. В режиме онлайн со стенда Подмосковья Воробьев и Шойгу выслушали доклад из ЦУР в доме правительства Московской области.

«ЦУР позволяет оперативно видеть проблемные сферы. <...> Система зажигает красные лампочки, если что-то запаздывает. <...> У нас порядка 35 тысяч камер работает в рамках программы «Безопасный регион», но нам есть к чему стремиться», – сказал Воробьев в ходе демонстрации проектов ЦУР.

Он отметил, что благодаря синхронизации программ можно в режиме реального времени контролировать ситуацию с льготными лекарствами, общественным транспортом, мусором, здравоохранением, образованием и другими важными направлениями жизни региона.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце 2018 года по указу президента РФ. Там работают более 100 сотрудников, представляющих 30 министерств и ведомств. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков. Данные в ЦУР поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел», из системы «Инцидент» и отраслевых систем.