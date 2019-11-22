РИАМО - 22 ноя. Московские центральные диаметры заняли второе место в рейтинге запросов поисковой системы «Яндекс» по популярности в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В поиске «Яндекса» 20 и 21 ноября зафиксирован всплеск запросов про МЦД, связанный с запуском двух первых диаметров. Тема оказалась на втором месте в рейтинге популярности по Москве и Московской области за прошедшие сутки», – говорится в сообщении.

Интерес пользователей поисковика к МЦД стал расти с утра 20 ноября, когда соответствующий запрос попал в рейтинг на 10-е место. Пик интереса пришелся на день запуска – 21 ноября в 09:00.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся накануне с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

До конца 2024 года планируется завершить работы по запуску трех диаметральных маршрутов, включая МЦД-3 Крюково (Зеленоград) – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Маршрут МЦД-5 свяжет Ярославское и Павелецкое направления, сроки его реализации будут определены по результатам разработки основных проектных решений.

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