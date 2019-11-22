РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 ноя. Команда «МКАД» из Жуковского и команда «Ла-риса» из деревни Соболево Орехово-Зуевского городского округа прошли в финал Мытищинской лиги КВН-2019, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Гран-при и проход в финал получает команда КВН «МКАД» из Жуковского. И на самом деле это еще не все. Я бы очень хотел видеть в финале еще одну команду. Не знаю согласятся они или нет, но я их приглашаю. Это команда КВН «Ла-Риса», – сказал редактор Открытой Мытищинской лиги КВН Александр Шелякин.

21 ноября в МБУ «Дворец молодежи» города Мытищи состоялся Кубок КВН главы городского округа. 12 команд из Москвы и Московской области и 1 команда из Иркутской области боролись за Гран-при и проход в финал Мытищинской лиги КВН-2019. Финалистами кубка стали команда «МКАД» из города Жуковский и команда «Ла-риса» из деревни Соболево.

Остальные команды также получили награды и кубки. За лучшую шутку наградили команду МГУ имени Ломоносова «С банальным названием». В номинации «Лучший актер» отличился участник из команды «Еще не раз» города Москвы. «Лучшей актрисой» кубка стала участница команды «Ла-Риса» из деревни Соболево, также этот коллектив поделил кубок за 3 место с московской командой «Пуля навылет».

Кубок за 2 место получила команда «Регион 38» из Ангарска. Кубком за 1 место наградили команду «Еще не раз» из Москвы.

Финал Мытищинской лиги КВН 2019 состоится 17 декабря.