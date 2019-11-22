РИАМО – 22 ноя. К концу 2019 года российская валюта утратит свои позиции и ослабнет до 64-65 рублей за доллар, сообщает РБК.

Эксперты практически единодушно предсказывают небольшое ослабление рубля к концу года: факторов в пользу укрепления нет, хотя и шоковых событий не предвидится.

«Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 за доллар – практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону», – отмечается в материале.

Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, курс доллара по итогам четвертого квартала составит 64,18 рубля. Подобные прогнозы делают и в Сбербанке, однако его специалисты не исключают более резкого поворота ситуации.

«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 рублей до конца года», – отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

Аналитики считают, что рубль может ослабнуть на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.