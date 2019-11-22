РИАМО – 22 ноя. Помощник президента Андрей Белоусов для ускорения экономического роста России предложил три меры, которые, по его мнению, смогут дать желаемый эффект, среди них – уменьшение ключевой ставки, снижение давление на бизнес и обеспечение предприятий рабочими, пишет в пятницу газета «Известия».

«Первая группа мер — удешевление заимствований, прежде всего благодаря снижению ЦБ ключевой ставки ориентировочно до 5%, заявил он «Известиям». Вторая — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств. Третья — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, причем прежде всего рабочих профессий», — разъясняется в статье.

Белоусов пояснил, что первый из показателей, касающийся снижения ставки Центробанком, с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, вполне осуществим, ведь инфляция в начале следующего года выйдет на 3%.

Также он рассказал, что улучшение инвестиционного климата отразится на экономическом росте, это можно сделать, например, за счет уменьшения давления на бизнес со стороны силовых структур и запуска регуляторной гильотины.

Заключительной мерой станут действия, связанные с доступностью новых технологий для бизнеса. Также в этом вопросе нельзя забывать и об обеспечении кадрами, в частности, рабочими профессиями.

«С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем. Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой», — пояснил Белоусов.

Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров высказался о способах, которые предложил Белоусов, отметив, что самым главных из трех является улучшение инвестклимата.

«Если правительству удастся реализовать комплекс глубинных реформ в этом направлении, то экономика может расти темпами не ниже 3% ежегодно. Кроме этого, ЦБ в 2019 году занял более активную позицию по отношению к изменению ключевой ставки. <…> Уровень в 6% вполне реалистичен, причем может быть даже в этом году. Дальнейшее снижение возможно лишь при сохранении низкой инфляции и уменьшении инфляционных ожиданий», — подытожил эксперт.

Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, согласился

Профессор РАНХиГС Александр Дерюгин также согласился с методами помощника президента по улучшению экономического роста, но считает, что запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.