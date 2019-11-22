РИАМО - 22 ноя. В жилом комплексе «Царицыно на 6-ой Радиальной улице в Москве ввели в эксплуатацию корпус №5.2, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проблемный объект достраивает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина за счет бюджетных средств городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1. В начале текущей недели было получено заключение о соответствии вышеуказанного корпуса всем необходимым требованиям и регламентам.

«Этот корпус – первый за последние 3,5 года введенный жилой дом в проблемном объекте. Теперь владельцы 160 квартир смогут получить свои долгожданные комплекты ключей», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дату и место выдачи ключей дольщикам корпуса сообщат дополнительно.

Строительство ЖК «Царицыно» стартовало еще в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Прежний застройщик должен был сдать жилой комплекс в эксплуатацию в 2012 году, но не смог исполнить взятые на обязательства. В итоге по поручению Собянина ЖК достраивали уже за счет бюджетных средств.

«Мы видим, что такое беспрецедентное решение позволяет городу восстанавливать права участников долевого строительства, которые пострадали от действий недобросовестного застройщика», – добавила Пятова, отметив, что на сегодняшний день физически все корпуса первой очереди достроены.