РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. Московский театр покажет спектакль для слепых и слабовидящих детей в Королеве 2 декабря, сообщила «РИАМО в Королеве» художественный руководитель арт-чердака «Мамин театр» Дарья Витан.

Спектакль пройдет в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей в микрорайоне Первомайский.

«Инклюзивный интерактивный спектакль «Дорогой дневник» рассказывает о великих людях, добившихся успеха в культуре и спорте, не смотря на проблемы со зрением. Луи Брайль, Рэй Чарльз, Клод Монэ, Андрей Полухин и Эдуард Асадов — это люди, которые вопреки всему смогли добиться ошеломляющих результатов. Мы покажем его 2 декабря в 15:00», - сказала Витан.

Спектакль проходит в формате, который позволяет зрителям стать равноправными участниками процесса и включиться в образный мир спектакля благодаря тактильным, обонятельным и слуховым ощущениям. Каждый зритель попробует написать картину на ощупь, читать при помощи пальцев, а также попробует описать, что изображено на рельефном рисунке, используя только тактильные ощущения, и угадать, какое животное перед ним находится, только по его форме.

Цель постановки — на примере известных личностей с ограниченными возможностями показать, что если есть цель и талант, то можно покорить любые вершины.