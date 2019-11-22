РИАМО - 22 ноя. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».

«Самая низкая температура сегодня наблюдалась с начала осени — минус 10,6 градусов. И самая низкая за последние 13 лет на 22 ноября. Соседние даты бывали и прохладней, но для 22 ноября с 2006 года это самая холодная погода», - сказал собеседник агентства.

Так, за последние годы это самое холодное 22 ноября.