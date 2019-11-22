РИАМО - 22 ноя. В подмосковной Электростали следователи устанавливают обстоятельства наезда на сотрудника ГИБДД автомобиля под управлением несовершеннолетнего, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел 19 ноября. Двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ-2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования. Юношей задержали бойцы Росгвардии.

«Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту наезда на сотрудника ГИБДД УМВД России по городу Электросталь. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда здоровью причиненного полицейскому. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.