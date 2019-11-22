РИАМО - 22 ноя. На западе столицы бригада скорой помощи застряла в лифте вместе с 85-летней пациенткой, несмотря на то, что женщину все же доставили в больницу, она скончалась, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СМИ, 17 ноября бригада скорой помощи прибыла на Ярцевскую улицу на вызов к 85-летней пенсионерке, проживающей на 15-м этаже. Приехавшая бригада медиков сочла необходимым госпитализировать женщину.

«Медики с пациенткой на носилках зашли в грузовой лифт, но лифт никуда не поехал. Примерно 30 минут люди просидели в лифте в ожидании аварийной службы, и еще 10 минут было потрачено на их освобождение. Пенсионерку доставили в одну из больниц города, но спустя три дня женщина скончалась», – говорится в сообщении.

Соседи пенсионерки считают, что задержка в полчаса стала роковой, уточняется на сайте.

Жители неоднократно требовали у управляющей компании починить лифт, но он по-прежнему работает с перебоями. По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки.