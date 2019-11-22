РИАМО (Мытищи) - 21 ноя. Список ветхого жилого фонда городского округа Мытищи сократился на четыре дома, их расселили и снесли, сообщается на сайте администрации городского округа.

21 ноября состоялось третье заседание совета депутатов городского округа Мытищи нового созыва. На заседании стало известно, что теперь список ветхого жилья включает 196 домов общей площадью свыше 170 тысяч квадратных метров

«Внесены изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2016-2026 годов. В результате корректировки список ветхого жилого фонда сократился на четыре дома ввиду их сноса и расселения, <...> а аварийный жилой фонд увеличится на три дома и составит 15 домов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Были утверждены изменения в положении о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций. Для того, чтобы разместить рекламу на фасаде многоквартирного дома необходимо провести общее собрание собственников и заручиться их согласием. А вот для того, чтобы разместить вывеску магазина или организации, расположенных на первом этаже жилого дома, согласия жильцов не потребуется.

Также была заслушана информация об исполнении бюджета округа и муниципальных программ за девять месяцев 2019 года. Доходная часть исполнена на 68,2%, расходная – на 65,6%, программы – на 62,2%.

«Наверное, главным вопросом сегодняшней повестки дня было объявление даты и времени проведения публичных слушаний по проекту бюджета следующего года. Формирование бюджета 2020 года знаменательно тем, что впервые это делалось исходя из пожеланий жителей, как о том объявил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. Наши жители проявили большую активность через портал «Добродел», голосуя за те или иные спортивные и детские площадки, за благоустройство своих территорий», - сказал председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Перед началом заседания председатель Координационного совета профсоюзов Валентина Пирулина по поручению председателя Московского областного объединения организаций профсоюзов, депутата Государственной Думы РФ Валентины Кабановой вручила почетный знак Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» председателю окружного совета депутатов Андрею Гореликову, депутатам Наталье Кравченко и Валерию Янину.