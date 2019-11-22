РИАМО - 22 ноя. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ», которая зарегистрирована в Москве, сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать с 22 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ», – говорится в тексте приказа.

Отзыв лицензии производится в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Основным направлением деятельности кредитной организации «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

В организации назначена временная администрация. По величине активов она занимала 443 место в банковской системе России.