РИАМО - 22 ноя. С 25 ноября по 8 декабря в 17 столичных парках появиться возможность отправить письмо Деду Морозу, в них установят специальные почтовые ящики для посланий главному новогоднему волшебнику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отличить ящики можно по их декору, напоминающему гжельскую роспись, а также по надписи: «Почта Деда Мороза». Для того, чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

В Великий Устюг все отправленные конверты попадут уже 13 декабря, таким образом зимний волшебник успеет прочитать все письма до новогодней ночи.

Со списком мест, где будут установлены новогодние почтовые ящики, можно ознакомиться по ссылке.

Такая акция проходит в столичных парках каждый год. В прошлом году почтовые ящики разместили в восьми городских парках, через них было отправлено более четырех тысяч писем.