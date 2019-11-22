РИАМО - 22 ноя. Движение электричек на участке Московского центрального диаметра-2 (Нахабино – Подольск) и Рижском направлении Московской железной дороги в сторону столицы восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Утром в пятницу поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД курсировали в направлении Москвы с увеличенными интервалами.

«Движение на D2 и Рижском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график», – говорится в сообщении.

На D2 восстановлен интервал в шесть минут.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

До конца 2024 года планируется завершить работы по запуску трех диаметральных маршрутов, включая МЦД-3 Крюково (Зеленоград) – Раменское и МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Маршрут МЦД-5 свяжет Ярославское и Павелецкое направления, сроки его реализации будут определены по результатам разработки основных проектных решений.

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