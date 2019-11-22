РИАМО – 22 ноя. Новые правила медицинского осмотра для водителей в России начнут действовать с 1 июля 2020 года, а не с 22 ноября 2019 года, как планировалось ранее, пишет в пятницу «Российская газета».

«Минздрав обнародовал новый приказ, согласно которому медицинское освидетельствование водителей и граждан, получающих водительские права впервые, будет введено с 1 июля 2020 года», – говорится в материале.

Новый порядок требует обязательного тестирования на алкоголь и наркотики. Предполагается, что при получении или обновлении водительских прав потребуется сдавать мочу и кровь для исследования.

Ранее Минздрав изменил стандарты медицинского освидетельствования автолюбителей. Приказ ведомства должен вступить в силу 22 ноября. В связи с этим цены на медсправки для водителей сильно выросли, а также в преддверии этого нововведения во многих городах РФ появились большие очереди в наркологических диспансерах.

Президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой такого решения, указав на недопустимость повышения цен на справки. После этого Минздрав решил отложить реализацию нововведения.