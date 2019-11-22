РИАМО - 22 ноя. Электрички на участке Московского центрального диаметра-2 (Нахабино – Подольск) и Рижском направлении Московской железной дороги следуют в сторону столицы с увеличенными интервалами утром в пятницу, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Поезда на D2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

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