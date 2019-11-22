РИАМО - 22 ноя. В павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» 26 ноября состоится лекция врача Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Валерия Лыкова, на ней гости узнают, как курение воздействует на организм человека, есть ли разница между обычными и электронными сигаретами и как отказаться от пагубной привычки навсегда сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обычно самой сильной мотивацией к отказу от курения считают страх за свое здоровье. На этом строится и социальная реклама. Конечно, картинки устрашающего содержания на пачках сигарет работают. Однако их воздействие направлено больше не на курильщиков, а на тех, кто сомневается, стоит ли пробовать. Согласно данным последних исследований, зависимость от никотина формируется быстрее, чем от некоторых тяжелых наркотиков», — сказал Лыков.

Лекция пройдет в рамках программы «Здоровая Москва», на ней обсудят, как курение влияет на здоровье и психику, как возникает зависимость от табака, какова специфика альтернативных способов курения, с какими трудностями сталкиваются желающие бросить курить и как их преодолеть. У слушателей также будет возможность задать лектору свои вопросы.

Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться. Те, у кого нет возможности приехать в «Зарядье», смогут посмотреть трансляцию на странице департамента здравоохранения столицы в социальной сети Facebook.

По данным Росстата, ежедневно курит 22,5% россиян. Немало также тех, кто употребляет никотин в других формах. Врачи предупреждают: курение может стать катализатором развития многих заболеваний.