РИАМО - 22 ноя. Полицейские из Орехово-Зуевского округа задержали на 88-м километре трассы Москва – Нижний Новгород автомобиль, в котором ехали 30-летний мужчина и 29-летняя девушка, обоих подозревают в сбыте крупной партии наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Оба подозреваемых — жители Тульской области, их задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе личного досмотра у злоумышленников оперативниками были обнаружены и изъяты: бумажный сверток, а также три емкости и два полимерных пакета с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом – метилэфедроном, общей массой около двух килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.