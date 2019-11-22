РИАМО - 22 ноя. Центр «Мои документы» предоставляет более 20 услуг и сервисов для родителей, например, через центр новорожденный может получить свидетельство о рождении, а родители могут получить выплаты, связанные с беременностью или рождением ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центрах госуслуг для родителей с детьми созданы удобные дополнительные сервисы – они позволяют получать услуги с комфортом. Позаботиться о малышах можно в комнатах матери и ребенка с пеленальными столиками. В безопасных детских уголках можно почитать книжки, посмотреть мультфильмы или занять себя раскрасками», – говорится в сообщении.

До выписки из роддома малыш может получить свидетельство о рождении. В полный комплект документов входят ИНН на младенца, заграничный паспорт с пятилетним сроком действия, справка о рождении, регистрация ребенка по месту жительства, полис ОМС и СНИЛС.

Выплаты, связанные с беременностью и появлением ребенка, тоже можно оформить в офисах «Мои документы». Среди них – ежемесячное пособие на ребенка и пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Москвы в срок до 20 недель беременности, пособие по беременности и родам и множество других выплат.

Районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы Центральном и Юго-Западном округах, а также Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.