РИАМО – 22 ноя. В подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря пройдет первенство России среди юниоров до 18 лет по дзюдо, торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 16:40, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях. Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что соревнования станут очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске. Тогда подмосковные юниоры завоевали девять золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей.

Программа турнира включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 килограммов и 44 килограммов и юноши в весе до 46 килограммов и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.