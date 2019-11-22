РИАМО - 22 ноя. На улицах, прилегающих к Киевскому вокзалу начались работы по высадке крупномерных деревьев, их планируется завершить к середине декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Деревья высаживают на улицах, благоустроенных в 2019 году. Всего на площади перед вокзалом и Большой Дорогомиловской, Брянской, Киевской, Студенческой, Смоленской улицах, улице Раевского и на Можайском Валу высадят более 400 лип, дубов, вязов, кленов разных видов, рябин, тополей и боярышника», – говорится в сообщении.

На Киевской улице уже появилось 20 тополей сорта «канадский робуста». Это взрослые деревья в возрасте 20–25 лет. Их высота достигает пяти-семи метров, а диаметр кроны – двух-трех метров.

Деревья, высаживаемые на улицах, выращивают в питомниках, где каждые три-четыре года пересаживают, чтобы сформировать корневую систему, которая обеспечит лучшую приживаемость и адаптацию на новом месте.