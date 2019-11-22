РИАМО - 22 ноя. В следующем году на местных выборах в Подмосковье в качестве эксперимента организуют цифровые избирательные участки, ранее такой формат был апробирован в Москве, сообщил РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В следующем году я попросил 20 цифровых участков. Пока согласовано 15. Но это большой эксперимент, который может вылиться в большую серьезную работу. Мы определяемся сейчас с сотрудником, который будет эту работу проводить. 15 - это для нас мало. Но мы будем работать сейчас в первую очередь над тем, что выявим все точки, где это наиболее применимо», - сказал Березкин.

По его словам, для организации цифровых участков в регион поступит новое оборудование.

«Нам передадут новое оборудование, нового образца, мы еще с ним не знакомы. Мы будем проходить обучение сначала сами, потом проводить обучение 20 человек, которые будут работать. Это новая форма, которая апробирована была в Москве. Скорее всего, будем обращаться к коллегам за советом. Но в целом для нас работа эта очень интересна, перспективна. Очень надеемся, что нам ЦИК число этих участков позволит увеличить до 500», - подчеркнул Березкин.

Он добавил, что эксперимент будет проходить на выборах в местные органы власти.

«На нашем уровне у нас в следующем году выборы только местного значения. Но мы таким образом готовимся к выборам в 2021 году в Государственную Думу», - заключил Березкин.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года впервые в истории российских выборов на цифровых избирательных участках в Москве прошло голосование жителей 20 регионов РФ. Всего на 30 цифровых участках в списки для голосования были включены 2,6 тысячи избирателей.