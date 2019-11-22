РИАМО - 22 ноя. На mos.ru модернизировали госуслугу по предоставлению информации и документов о правах на объекты жилищного фонда, теперь все документы можно получить в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве модернизирована госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». Теперь для удобства заявителей на портале mos.ru в электронном виде можно получить все виды справок и документов, предоставляемых в рамках услуги», — сказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Это одна из самых востребованных услуг в сфере имущества. За 10 месяцев в департамент поступило 36,2 тысячи обращений от заявителей.

Возможность получения услуги в электронном виде позволит сэкономить время. Чтобы подать заявку, пользователю нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru.