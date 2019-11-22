РИАМО - 22 ноя. Облачно и до минус 8 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 5 до минус 3 градусов, по области от минус 8 до минус 3 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 772 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Основным биотропным погодным фактором для метеозависимых людей в Москве и области остается высокий фон атмосферное давление. На общее состояние и самочувствие человека в привычном климате оно обычно не оказывает ощутимого влияния.