РИАМО - 21 ноя. В Черноголовке в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» построят новый Дом культуры, реализацию проекта начнут уже в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время идет подготовка к утверждению проекта строительства нового учреждения культуры, этап проработки территории под размещение объекта», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Дом культуры будет представлять из себя настоящий многофункциональный культурный центр. В нем разместятся киноконцертный зал на 300 мест, театральная сцена, гардероб, костюмерные, классы для занятий музыкой и хореографией. Также запроектированы зона кафетерия, билетные кассы.

Строить объект культурного назначения будут на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Ввести Дом культуры в эксплуатацию планируют в 2022 году.