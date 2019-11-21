РИАМО – 21 ноя. После широкого резонанса и критики со стороны президента РФ Владимира Путина по отношению к новому порядку медосмотра для водителей проблему обсудят на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает Федеральное агентство новостей.

Изначально поправки, разработанные министерством здравоохранения РФ, прошли мимо нижней палаты российского парламента. Они не имели статуса законопроекта.

«Это был отраслевой приказ, который готовят чиновники министерства. Они не обязаны согласовывать это с нами, а мы — рассматривать каждый выходящий из-под их пера документ. Был бы это их законопроект, который нам предстояло принять, тогда да — наш комитет всесторонне рассмотрел бы эту проблему. А так она просто прошла мимо нас», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Он также подчеркнул, что теперь данный вопрос обязательно обсудят в Госдуме с привлечением экспертов и представителей Минздрава России. При этом проблему рассмотрят с разных ракурсов — разработки объективных способов диагностики наркологических заболеваний и создания условия для закупки оборудования и обучения персонала в медицинских организациях в регионах.

Кроме того, обсудят и финансовый вопрос, который так взбудоражил общественность. Депутат предложил установить предельную стоимость медицинской справки.

«По моему мнению, стоит оставить ее на нынешнем уровне. Ее цена не должна вырасти ни в 10, ни в пять, ни даже в два раза, а должна так и остаться на уровне 500 рублей. Остальные расходы свыше этой суммы должны нести федеральный и региональный бюджеты. Мы не должны позволять людям страдать от инициатив государственных органов — на то мы и депутаты», - отметил Говорин.

Ранее Минздрав России изменил стандарты медицинского освидетельствования автолюбителей. Приказ ведомства должен вступить в силу 22 ноября. В связи с этим цены на медсправки для водителей сильно выросли, а также в преддверии этого нововведения во многих городах РФ появились большие очереди в наркологических диспансерах. Путин выступил с резкой критикой такого решения, указав на недопустимость повышения цен на справки.