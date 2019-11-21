РИАМО - 21 ноя. В Солнечногорске строители приступили к устройству земляного полотна на съездах к Ленинградскому шоссе в сторону Москвы в рамках создания транспортной развязки на пересечении М-10 «Россия» и М-10 «Россия» - Ложки-Поварово-Пятница, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Эти работы направлены на то, чтобы открыть съезд с дороги от парка «Есипово» на Ленинградское шоссе в сторону города Москвы уже в конце этого года, а основные работы по строительству развязки планируется завершить во втором квартале 2022 года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что эта развязка станет продолжением построенной в 2018 году дороги М-10 «Россия» - Ложки-Поварово-Пятница. Объекты значительно улучшат транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод Mercedes.

Сейчас на участке строительства ведется бетонирование подпорной стены, переустройство инженерных коммуникаций, в том числе линий газо- и электроснабжения, сетей связи.

Протяженность транспортной развязки со съездами составит 3,2 километра, включая путепровод длиной 105 метров через основной ход Ленинградского шоссе. Проектом также предусмотрена установка шумозащитных экранов, новых инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения.

Объекты позволят обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей по Ленинградскому шоссе от индустриального парка «Есипово». Там же расположен автомобильный завод Mercedes, открытие которого состоялось в апреле 2019 года.