РИАМО – 21 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сам президент признался, что для него большая честь вручать орден Пахмутовой. Наградили ее за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

«Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым, — они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь», - сказал Путин.

В ноябре 2019 года Пахмутова отметила свой 90-летний юбилей. Президент также поздравил ее лично с праздником во время концерта в Большом театре. Пахмутова за свою карьеру написала более 400 песен.