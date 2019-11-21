РИАМО - 21 ноя. В Московском регионе в рамках экологической программы «Шина», инициатором которого выступает министерство экологии и природопользования Московской области, работает рекордное количество пунктов приема шин на переработку — 81 площадка, при этом 76 из них работают без выходных, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Найти пункты очень легко, они отмечены на интерактивной карте Фонда рационального природопользования, оказывающего поддержку в реализации акции, там же есть информация о режиме работы. Кроме того, площадки отмечены в «Яндекс.Навигаторе». Адреса ближайшего пункта сдачи также подскажут по телефону горячей линии: 8(800)700-35-06.

«Такого количества площадок удалось достичь благодаря тому, что к акции этой осенью присоединились экологически ответственные сети шинных сервисов ГК «Автоэксперт», «Группа РЛД», Pit-Stop. Бессменными партнерами программы остаются автосервисные центры «Шинсервис» и «Шино-Бокс», а также Московский городской союз автомобилистов».

Утильные шины относятся к отходам IV класса опасности. Законом в РФ захоронение шин запрещается с 2019 года.

В пункты приема можно сдать на переработку легковые и грузовые покрышки. Не принимаются по программе только шины диаметром больше 1,7 метра, литые, авиационные и карьерные шины. Все пункты являются постоянно действующими, почти все работают без выходных и допоздна.

«На большинстве площадок утильные шины примут на переработку абсолютно бесплатно. Автосервисные мастерские «Шинсервис» попросят за утилизацию один символический рубль при условии заказа любой услуги», – отмечается в сообщении.

Все старые покрышки, которые сдаются в пунктах, гарантированно отправляются на переработку. Из них делают покрытия для спортивных и детских площадок, кровельные материалы, модификаторы для асфальто-битумной смеси.