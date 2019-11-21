РИАМО - 21 ноя. Спасателям удалось потушить пожар в жилом деревянном здании в поселении Мосрентген, ликвидация возгорания была осложнена отсутствием источников воды на территории, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Днем в четверг в МЧС сообщили о пожаре по адресу: МКАД, 44-й километр, поселение Мосрентген. В СНТ «Дары природы», дом 78, загорелось двухэтажное деревянное здание. Люди покинули дом до прибытия пожарных.

«На месте тушения пожара работает пожарный вертолет, осуществлено 11 сбросов воды. В 19:03 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. В 20:21 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано 37 единиц техники, в том числе 10 поливомоечных автомобилей, более 100 человек личного состава.

Тушение пожара было осложнено отсутствием водоисточников на территории. Воду приходилось подвозить с помощью автоцистерн.

Видео крупного пожара в поселении Мосрентген в новой Москве>>