РИАМО - 21 ноя. В СК завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, бросившей ребенка в заповеднике «Лосиный остров», также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Действия женщины подпадают статью 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

«В утреннее время 18 февраля на территории заповедника «Лосиный остров» найден малолетний ребенок. Следствием установлено, что накануне вечером мальчика на территории заповедника оставила мать, ограничив возможность его передвижения. Ребенок находился один в лесном массиве продолжительный период в ночное время суток при отрицательной температуре окружающего воздуха», - сказала Иванова.

Следователи провели целый комплекс мероприятий, также в рамках расследования была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В итоге женщину признали нуждающейся в принудительном лечении.

По итогам экспертизы установлено, что в момент оставления ребенка в заповеднике женщина не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным постановлением уже направили в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.