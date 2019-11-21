РИАМО - 21 ноя. Мособлдума продолжит законодательную работу по улучшению экономических показателей региона в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Россия зовет!» рассказал о тенденциях в российской экономике и подчеркнул важность наращивания конкурентоспособности гражданских секторов экономики, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

«В Подмосковье оказывается значительная поддержка как бизнесу в целом, так и предпринимательству в сферах бытовых услуг, инновационных технологий, сельского хозяйства. Помимо этого, мы планируем разработать законопроект о поддержке социального предпринимательства», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Недавно Мособлдумой был принят ряд законов, направленных на поддержку бизнеса в регионе.

«Мы продлили до 2023 года налоговые льготы для организаций, занимающихся выставками, производством пива и строительством дорог. Первым положена пятидесятипроцентная льгота по налогу на имущество, а пивные производители и организации с дорогами на балансе освобождаются от уплаты имущественного налога полностью. Если бы этот закон не был принят, льготы перестали действовать уже с января 2020 года», – подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что также дума установила переходный период по увеличению налоговой ставки на недвижимость организаций. Речь об объектах недвижимости, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости: в 2020 году ставка повысится до 1,7%, а в дальнейшем будет увеличиваться на 0,1% ежегодно, пока не дойдет до 2%. Это требования федеральные, но в отсутствие принятого закона уже в 2020 году ставка выросла бы до 2%.

Брынцалов отметил, что Подмосковье входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Московская область участвует в реализации 11 национальных проектов, на которые в 2019 году выделено более 135 миллиардов рублей. Также утверждены 52 региональных проекта, включающих в себя 240 показателей.