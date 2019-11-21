РИАМО - 21 ноя. В Московской губернской универсальной библиотеке 20 ноября состоялся финал конкурса на лучший библиотечный проект Московской области, теперь победителя должно определить голосование, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Конкурс на лучший библиотечный проект – итоговое испытание для библиотекарей, участвующих в 2019 году в программе «Перезагрузка библиотек Подмосковья», – говорится в сообщении.

Библиотеки разработали и запустили новые проекты, направленные на популяризацию библиотеки среди местных сообществ, привлечение новых посетителей, продвижение книги и чтения в течение этого года.

Презентовать свои проекты участники будут перед экспертной комиссией, в которую вошли представители министерства культуры Московской области, специалисты федеральных библиотек, руководители НКО в сфере культуры, представили 35 сельских библиотек.

Главные критерии оценки – оригинальность идеи, культурная и социальная значимость, эффективность внедрения, возможность тиражирования проекта на других площадках.

В середине декабря будут объявлены десять лучших проектов. Еще трех победителей в номинации «Народный проект» определят пользователи социальных сетей до 1 декабря. Голосование открыто на страницах Губернской библиотеки в Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках. Победителей определят по количеству лайков, репостов и комментариев.

В нынешнем году сельские библиотеки модернизируются впервые. Участниками «Перезагрузки» по обновлению сельских библиотек первыми стали городские округа Щелково и Домодедово.

Библиотекари из других муниципалитетов также закончили программу обучения, которую разработала Губернская библиотека с учетом специфики информационно-библиотечного обслуживания. Более ста сотрудников сельских библиотек окончили в этом году курсы, посвященные новым методикам и формам библиотечной работы.