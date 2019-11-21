РИАМО - 21 ноя. В доме скульптора А.С. Голубкиной в Зарайске впервые представили скульптурные работы народного художника РФ, члена Российской академии художеств, профессора кафедры скульптуры и композиции МГАХИ имени В.И. Сурикова Дмитрия Тугаринова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Экспозиция под названием «Чуть-чуть о многом» расскажет о том, каков был путь художника в искусство, какие темы освещает Д.Н. Тугаринов посредством искусства скульптуры, с какими материалами работает, и что значит для художника имя Анны Голубкиной», - говорится в сообщении.

Работы Тугаринова отличаются пластическим парадоксом, наличием остросовременного спектра образов, гротеска. Также его скульптуры полны юмора и иронии, за что в художественной среде называют «Гоголем в скульптуре».

За свою творческую практику Тугаринов создал более 600 станковых и монументальных работ. Одна из его известных скульптур, «Туфельки», изображает маленькую девочку, надевшую мамины туфли-лодочки, которая пытается сделать в них робкие шаги, будет также представлена на выставке.

Выставка продлиться до 15 января.