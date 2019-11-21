РИАМО - 21 ноя. Росздравнадзор проводит проверку аптечного пункта в Москве после выявления безрецептурной продажи лекарств, говорится в сообщении пресс-службы Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

20 ноября совместно с сотрудниками УНК МВД по Москве сотрудники Росздравнадзора выехали в аптечный пункт ООО «КТТ Сервисстрой», в котором без рецепта продавались популярные у наркозависимых лиц препараты. Данные лекарства также подлежали обязательному предметно-количественному учету. Часть из них хранилась в специальных тайниках, а часть – прямо у кассы.

«По итогам выезда препараты изъяты из гражданского оборота. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится проверка аптечного пункта на предмет наличия грубых нарушений лицензионных требований и реализации контрафактных лекарственных средств», – отмечается в сообщении.