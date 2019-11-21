РИАМО - 21 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в продолжение программы развития МЦД в Наро-Фоминске, Лобне, Раменском и Красногорске построят путепроводы, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг с участием президента России Владимира Путина. В церемонии запуска МЦД на Белорусском вокзале приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный-директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров. Участники церемонии совершили поездку на электропоезде отечественного производства «Иволга» до станции Фили.

«На МЦД будут сохранены все льготы, которые действовали на пригородном сообщении. Оплатить поездку можно по совместной карте «Тройка+Стрелка», стоимость для жителей Московской области в Москву упадет, по сути, в три раза - проезд в зоне «Пригород» обойдется в 45 рублей. В продолжение программы мы построим путепроводы в Наро-Фоминске, Лобне, Раменском, Красногорске», — сказал Воробьев.

Он добавил, что следующая задача - ТПУ, вместе с РЖД будут создавать дополнительные пешеходные переходы.

Собянин подчеркнул, что проект очень важен для Подмосковья и Москвы и власти регионов нацелились на его быструю реализацию.

«Проделана большая комплексная работа, чтобы запустить МЦД-1 и МЦД-2. Проект уникальный, идея заложена несколько десятилетий назад, а реализовать ее удалось только сейчас. Это стало возможным, благодаря эффективному взаимодействию, за что огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину и Андрею Юрьевичу Воробьеву», — подчеркнул Белозеров.

За счет бюджета Московской области благоустроены территории вокруг 14 станций МЦД, построено и отремонтировано 33 парковки на 4,3 тысячи машино-мест, а также 32 дороги и 23 тротуара. Доехать до платформ можно более чем на 250 автобусных маршрутах.

Московские центральные диаметры – масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. По МЦД курсируют новые поезда «Иволга». Сейчас они ходят в смешанном режиме с обычными электричками.

Линии, связавшие Подмосковье и столицу, будут работать в режиме наземного метро. Интервал движения между поездами в часы пик составит 5-6 минут. На открытых первых двух маршрутах расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Одним из главных преимуществ МЦД является высокая степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и других видов общественного транспорта в единую сеть. С этой целью строятся современные транспортно-пересадочные узлы, внедряется единая тарифная политика, пассажирам предлагается широкий выбор сопутствующих сервисов.

До конца 2024 года планируется завершить работы по запуску трех диаметральных маршрутов, включая МЦД-3 Крюково (Зеленоград) – Раменское и МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная. Маршрут МЦД-5 свяжет Ярославское и Павелецкое направления, сроки его реализации будут определены по результатам разработки основных проектных решений.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>