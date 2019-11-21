В поселении Мосрентген на 44-м километре МКАД загорелся деревянный дом. Огонь распространился на 280 квадратных метров.
Для тушения возгорания был привлечен пожарный вертолет. Информации о пострадавших не поступало.
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|Ю 6 м/с
В поселении Мосрентген на 44-м километре МКАД загорелся деревянный дом. Огонь распространился на 280 квадратных метров.
Для тушения возгорания был привлечен пожарный вертолет. Информации о пострадавших не поступало.
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