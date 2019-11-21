РИАМО – 21 ноя. В ОАО «Российские железные дороги» создали оперативный штаб по улучшению работы Московских центральных диаметров (МЦД), соответствующая структура поможет в устранении проблем, о которых сообщили первые пассажиры, сообщает ТАСС.

В работе штаба принимает участие представитель оператора перевозок – Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Проблемы, о которых сообщают пассажиры, касаются в основном размера поездов «Иволга», составность которых устроила не всех, налаживания графика движения поездов и сокращения интервалов. Кроме того, граждане, опробовавшие МЦД, также жаловались на недостаточное информирование и навигацию.

«Российские железные дороги создали оперативный штаб, чтобы как можно быстрее решить все вопросы, возникшие при запуске Московских центральных диаметров. Мы очень благодарны коллегам из РЖД за столь внимательное отношение к вопросам инфраструктуры МЦД – сейчас это крайне важно для пассажиров», - сказал представитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве намерены улучшить информирование в связи с запуском первых двух диметров. Также МЦД поможет столичная подземка. Метрополитен окажет помощь в установке дополнительной навигации.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся в четверг с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

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