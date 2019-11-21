РИАМО – 21 ноя. В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне появилось отделение «Юнармии», кроме того отделения движения есть также в нескольких странах СНГ, сообщил журналистам начальник главного штаба движения Роман Романенко.

«Сейчас наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединенных Штатах Америки - в Вашингтоне», - сказал Романенко.

Он добавил, что число участников военно-патриотического движения выросло в два раза и насчитывает около 590 тысяч человек.

Также, по словам Романенко, «Юнармия» наращивает взаимодействие с ДОСААФ, с которым в регионе заключены десятки соглашений по подготовке ребят к армии. Общество содействия армии и флоту предоставляет воспитанникам военно-патриотического движения свои базы и полигоны для занятий.

«Нами второй год подряд реализуется проект «Юнармейский десант-2019». В авиационных организациях ДОСААФ за два года прошли обучение по программе подготовки парашютистов более 10 тысяч юношей и девушек, совершено 7,8 тысячи прыжков с парашютом», - добавил председатель ДОСААФ Александр Колмаков.

Также в следующем году Ассоциация военно-патриотических клубов общества займется крупным проектом – «Аллея Памяти», посвященным 20-й годовщине подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты ВДВ, погибших в Аргунском ущелье. В городских парках по всей России поставят 84 уличных планшета с портретами погибших десантников.