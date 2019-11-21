РИАМО - 21 ноя. На территории музейно-выставочного комплекса, расположенного в парке культуры и отдыха имени Л.Н Толстого в Химках, 22 ноября состоится общественный форум «Социум - к гармонии с окружающей средой», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Мероприятие организовывается Общественной палатой Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Программа предстоящего форума разделена на три блока: «Архитектура городских пространств», «Экология – от личного к общественному», а также «Искусство и окружающая среда». Во время мероприятия эксперты и участники смогут проговорить о формировании городских пространств и благоустройстве зеленой городской среды», - отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, что посетителям форума расскажут о роли экологии в повседневной жизни, познакомят с существующими общественными движениями, инициативами и проектами в области экологии и проинформируют об экологических тенденциях в современном искусстве.

На форуме выступят ведущие эксперты проектов по благоустройству, экологи, ландшафтные архитекторы, сотрудники российских и зарубежных музеев, арт-пространств. Почетными гостями события станут представители профильных министерств, экоблогеры, специалисты в области экологического воспитания детей и молодежи, общественные деятели, экодизайнеры и художники.

Среди экспертов будут арт-директор арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский, галерист и основатель Nikolskaya Gallery и Pop Up Museum современного российского искусства Ирина Никольская.

Модератором форума выступит заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, а со-модераторами - члены профильных комиссий Общественной палаты Московской области.

Также для гостей мероприятия подготовят перфомансы на экотему и тематический фуршет.