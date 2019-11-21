РИАМО - 21 ноя. Конкурсный отбор для участия в программе «Школа молодого предпринимателя» стартовал в Подмосковье, проект реализуют по инициативе министерства инвестиций и инноваций Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Школу молодого предпринимателя» организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в программе примут порядка 800 человек.

«Безусловно, это будет не просто обучение, а конкурсный отбор, и защитить свои проекты смогут наиболее талантливые и активные участники. Проекты, которые докажут свой бизнес-потенциал, получат бесплатную поддержку от правительства Московской области в виде информационной кампании, участия в федеральных выставках, в разнообразных экспортно-ориентированных программах», - сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Конечная цель программы – создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Московской области. Благодаря «Школе молодого предпринимателя» в предпринимательскую деятельность будет вовлечено еще больше граждан с активной жизненной позицией.

Те, кто пройдет конкурсный отбор, смогут стать участниками практических тренингов по развитию навыков и компетенций в сфере бизнеса от известных бизнес-тренеров и менторов. Само обучение будет вестись в три этапа общей продолжительностью полтора месяца. Первый этап – онлайн-обучение, второй – офлайн-обучение, третий – защита бизнес проектов.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.