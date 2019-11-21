РИАМО - 21 ноя. Инспекторы ДПС в новой Москве с помощью табельного оружия задержали автомобиль, водитель которого отказался остановиться по требованию правоохранителей, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел на Кокошкинском шоссе. Автоинспекторы начали погоню за автомобилем ВАЗ-21099, поскольку водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение.

«В связи с тем, что нарушитель своими действиями подвергал опасности других участников движения, создавая аварийную ситуацию, инспектором ДПС был произведен один предупредительный выстрел вверх и три – в заднее колесо преследуемой автомашины, после чего она была остановлена. Пострадавших от выстрелов нет», – говорится в сообщении.

Автомобилем управлял гражданин 1999 года рождения, в качестве пассажиров находились двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения.

При задержании молодые люди оказали сотрудникам ДПС сопротивление. Один из сотрудников получил травмы и был доставлен в больницу. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции.

Машина, на которой они следовали была ранее угнана. По данному факту возбуждено уголовное дело.