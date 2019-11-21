РИАМО - 21 ноя. Экспозиции семи проектов планировки кварталов реновации открываются 22 ноября, где три проекта представят жителям района Хорошево-Мневники, два – Царицыно, два – для жителей Гольянова, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Экспозиции будут работать неделю и завершатся 28 ноября. В те же дни проекты будут представлены в информационном центре реновации, который расположен по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. А 3 декабря жители обсудят проекты на собрании участников публичных слушаний», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проекты планировки предусматривают в районах новые объекты социальной инфраструктуры. Особое внимание уделено получению жителями качественных и доступных медицинских услуг.

«В районе Хорошево-Мневники будут построены сразу две новых поликлиники – детская и детско-взрослая, рассчитанные на 320 посещений в смену. Также запланировано строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов, два из них – с бассейном», – отметила Княжевская.

По словам Княжевской, проекты Царицына впечатляют масштабом благоустройства. Царицыно – один из самых зеленых районов города, поэтому почти на 500 гектарах будут созданы пешеходные зоны, места для отдыха и занятий спортом.

А в Гольянове более 2,5 тысячи детей района будут учиться в современных школах со стадионами и спортивными площадками. Также будет построена школа искусств и появится необычный культурно-досуговый центр.

«В нем предусмотрен бассейн, и крытый каток, а значит, круглый год можно будет заниматься и летними, и зимними видами спорта», – подчеркнула Княжевская.

21 ноября завершились экспозиции в районах Можайский и Лосиноостровский, поселке Шишкин Лес. Собрания участников публичных слушаний по проектам планировки в этих районах состоятся 26 ноября.